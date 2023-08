Dominguez si avvicina al Milan: spunta un indizio da Bologna

A due settimane dall’esordio in campionato in quel di Bologna, il Milan è concentrato sulla ricerca di un regista, venuto meno dopo l’addio di Tonali. Proprio dal capoluogo emiliano provengono segnali incoraggianti su Nico Dominguez, principale indiziato per la mediana.

A seguito della cessione di Tonali, il Milan ha deciso di puntare sulla fisicità e sui muscoli per la nuova mediana. A Milanello sono infatti arrivati Reijnders, Musah e Loftus Cheek. Il Diavolo non sembra avere intenzione di fermarsi, tenendo conto anche di un probabile rilancio allettante dal Fenerbahce per Krunic e del rientro fissato a gennaio di Bennacer.

L’addio dell’azzurro volato a Newcastle ha lasciato una lacuna in cabina di regia, problema evidenziato anche nelle amichevoli andate in scena negli USA. L’ultimo colpo in mediana dei rossoneri potrebbe quindi essere proprio un metronomo impiegabile da vertice basso: il principale indiziato appare Nicolas Dominguez. Il Bologna non lascerà partire il proprio numero 8 tanto facilmente, ma spuntano dei segnali intriganti per la dirigenza meneghina.

Milan, segnali incoraggianti per Dominguez: l’argentino è in scadenza nel 2024

Il contratto dell’argentino scadrà nel giugno 2024 e come riportato da Calciomercato.com il futuro appare dal capoluogo emiliano. Durante queste settimane, inoltre, Thiago Motta ha deciso di sottrarre la fascia da capitano a Dominguez per affidarla a Schouten. Una decisione accettata di buon grado dall’ex Velez Sarsfield, il quale vuole il Milan.

Da tenere sott’occhio anche l’interesse del Siviglia, ma il Diavolo al momento appare in vantaggio soprattutto nei desideri del calciatore. Lo scoglio più grande da valicare è rappresentato dalla richiesta di Saputo, pari a circa 10 milioni. Meno problemi potrebbe invece creare l’ingaggio del centrocampista, che in Emilia concepisce uno stipendio di 800 mila euro annui.