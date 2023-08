Ekitike al Milan? Dalla Francia: “Scelta fatta sul futuro”

Ekitike è uno dei nomi individuati dal Milan per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo: l’attaccante è in uscita dal PSG.

Tante squadre hanno chiesto informazioni per Hugo Ekitike, giovanissimo attaccante francese classe 2002 dal grande potenziale.

Tra queste anche il Milan, che però non vorrebbe investire troppi fondi per questa operazione. L’idea sarebbe un prestito, magari con diritto di riscatto, condizioni che però non accontenterebbero il PSG.

Dalla Francia però sono sicuri: secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe, Ekitike avrebbe le idee chiare sul suo futuro.

Ekitike-Milan, affare a rischio: c’entra la volontà del calciatore

L’attaccante non ha avuto lo spazio che sperava al PSG, inevitabilmente coperto dalle stelle che fino a qualche settimana fa militavano nello squadrone a disposizione dell’ex Galtier.

L’attaccante, volenteroso di giocare di più, avrebbe chiesto ai propri agenti di trovargli una nuova e momentanea sistemazione. Tutto questo però in Ligue One.

In cima alla sua lista dei desideri c’è il Lens, club che si sarebbe mosso per lui dopo la cessione di Openda al Lipsia.