Furlani non segue solo Dominguez, per il centrocampo occhi in Portogallo!

Giorgio Furlani continua a cercare un centrocampista, nuova idea dal Portogallo oltre a Nicolas Dominguez.

In casa Milan sono ore molto importanti in ottica calciomercato. Giorgio Furlani continua a lavorare per regalare a mister Stefano Pioli una rosa più forte e lunga rispetto a quella della passata stagione, che ha visto i rossoneri raggiungere il quarto posto in campionato – complice anche la penalizzazione inflitta alla Juventus -.

Inoltre, la scorsa annata ha visto il club rossonero raggiungere la semifinale di Champions League. La prestigiosa competizione è però terminata con l’eliminazione nel doppio scontro con la rivale Inter, club che ha sconfitto il Milan anche in finale di Supercoppa. L’ex tecnico dei nerazzurri vuole però riconfermarsi ad alti livelli e tornare a vincere trofei.

In questa finestra di mercato, il centrocampo e l’attacco sono stati i reparti più stravolti. In porta il Milan ha una sicurezza di nome Mike Maignan, ma l’addio di Ciprian Tatarusanu ha costretto la dirigenza ad annunciare l’arrivo di Marco Sportiello, ex portiere dell’Atalanta. Il top player francese sarà quindi affiancato da un estremo difensore che aggiungerà esperienza e prontezza.

La difesa non ha subito cambiamenti. Infatti, sulle fasce sono tutti sicuri della permanenza tranne Ballo Touré. Il terzino senegalese era stato accostato al Bologna, ma la possibilità che possa andare in Bundesliga c’è. Si dovrà quindi trovare un terzino che possa far rifiatare Theo Hernandez e possa aggiungere esperienza in campo.

Il reparto che ha subito più stravolgimenti è il centrocampo. Infatti, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek sono già stati annunciati, ma negli ultimi giorni si è presentata la possibilità che Rade Krunic possa lasciare Milano. Il centrocampista era stato accostato al Fenerbahce, ma sembrerebbe rimanere a Milano per il momento.

Uno dei nomi accostati al Milan è Nicolas Dominguez, il centrocampista del Bologna non è l’unico calciatore presente nella lista di Pioli, che avrebbe messo gli occhi su un centrocampista argentino proveniente dal Portogallo.

Mercato Milan: spunta Grujic per il centrocampo!

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe effettuato un sondaggio per Marko Grujic del Porto. Al momento c’è stata solo una richiesta di informazioni, perché il club portoghese è una bottega cara e potrebbe fare sconti solo verso la fine della sessione di mercato.

Grujic ha 27 anni ed è conosciuto per le sue importanti doti fisiche. Alto 191 cm, è un mediano molto forte fisicamente che però spicca anche in caratteristiche tecniche e potrebbe essere un valore aggiunto davanti alla difesa.