Giroud l’ha fatto per la prima volta: i tifosi stentano a crederci

Giroud ancora protagonista in rossonero. Con una novità: l’ha fatto per la prima volta, i tifosi sono increduli.

Il Milan ha vinto contro il Bologna, al termine di una partita dominata. Sono arrivate le risposte che Pioli chiedeva: al netto dei cambi di questa stagione, si è vista una squadra compatta e già ben amalgamata, capace di difendere, pressare e segnare. Nella prima uscita stagionale, l’impressione è che questo nuovo Milan giochi da sempre con questi uomini. Stigmatizzato, per ora almeno, l’effetto nostalgia. Tra i protagonisti si segnalano Pulisic (in gol) e Reijnders, entrambi al debutto in rossonero.

Re indiscusso della serata del Dall’Ara sempre lui però: Olivier Giroud. Il centravanti francese, trentasette anni il prossimo 30 settembre, è stato il protagonista della serata. Un gol, alla sua maniera, ed un assist a propiziare la rete dell’americano Pulisic. La Serie A è tornata e con essa Giroud, che si è subito candidato a protagonista. Lasciando peraltro di sasso i tifosi rossoneri: contro il Bologna per Giroud c’è stata una classica “prima volta”.

Tifosi increduli: Giroud l’ha fatto per la prima volta!

Grinta, personalità, una spina nel fianco continua. Prestazione da dieci in pagella per Giroud, che contro il Bologna ha fatto quel che meglio gli riesce: creare spazi e profondità, far ammattire le difese avversarie e, ovviamente, segnare. Sua la rete che ha aperto le danze, si diceva. E suo l’assist che difatti le ha chiuse. Insomma, un contributo decisivo per i primi tre punti della stagione.

Pioli intanto gongola e si coccola il centravanti francese. Che ieri ha vissuto una sua particolare prima volta. Infatti ai più non sarà sfuggito il modo in cui il francese ha realizzato la rete del momentaneo 0-1.

L’attaccante francese ex Chelsea, come è noto, è un mancino naturale. L’insolita novità contro il Bologna è stato il gol segnato col piede destro. Una curiosità particolarissima, come riferito da OptaPaolo su Twitter.

Perché per Giroud è un’autentica prima volta: finora infatti, su trentatré reti in rossonero, una sola è stata segnata col piede destro – quella di ieri appunto. Poi otto gol sono arrivati di testa, punto forte del centravanti e le restanti ventiquattro tutte col piede sinistro, quello preferito da Giroud.

Non è un segreto, il mancino è il piede prediletto di Giroud ma il suo gol di destro ha catturato le attenzioni dei tifosi rossoneri, rimasti stupiti. L’importante è fare gol. E che segni Olivier. Se poi comincia a farlo anche di destro, tanto meglio.