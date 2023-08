Giusy Meloni ci manda al manicomio: una Dea in barca, è irresistibile (FOTO)

Giusy Meloni continua a godersi le sue vacanze estive in barca, l’ultimo scatto pubblicato ha mandato in tilt il web: fisico da sogno e fan in estasi.

È uno dei volti più belli e radiosi della trasmissione “Sportitalia Mercato”, Giusy Meloni, classe 1999, è nata come attrice per poi tramutarsi eccezionalmente in una conduttrice televisiva di successo. Ha conquistato il grande pubblico degli appassionati di calcio, e non solo, con un sorriso a dir poco luminoso. Considerato che Sportitalia è noto per lanciare talenti di questo tipo sul grande schermo (Eleonora Boi, Eva Gini, Michela Persico e Giuliana Balestra su tutte) ci si aspetta un grosso exploit nel giro di poco tempo da parte di Giusy Meloni.

La 24enne romana sembra essere piuttosto riservata riguardo i suoi affetti più intimi. Sembra quasi impossibile, infatti, trovare tracce di un fidanzato. Sono reperibili per lo più foto dei suoi viaggi, uno degli hobby maggiormente apprezzati dalla showgirl. Scopriamo di più su di lei, addentrandoci nella sua carriera professionale e in alcuni tratti della sua vita privata, con alcune foto tratte dal suo profilo Instagram.

Giusy Meloni è una dea: followers impazziti dopo gli ultimi scatti pubblicati

Giusy Meloni è nata a Roma il 1° aprile 1999. Attrice, oltre che conduttrice televisiva, e volto di Sportitalia Mercato, Milan TV e Sportmediaset. Alle sue spalle ha una formazione nel campo della recitazione e nel doppiaggio. Nel suo curriculum spiccano, infatti, laboratori di recitazione e seminari, annoverando tra le sue esperienze uno stage in doppiaggio. Una delle sue esperienze più significative come attrice è quella del cortometraggio “Addicted” in cui ha avuto un ruolo. Dallo stesso curriculum apprendiamo che la sua altezza, circa 169 centimetri.

Un profilo social importante che conta circa 300.000 followers. Abbiamo imparato a conoscerla durante quest’estate: i suoi post da giugno hanno avuto un’impennata di likes e interazioni, portandola a poter essere definita un’icona social. Tra i suoi scatti più apprezzati si possono ammirare selfie e fotografie in costume. Tutto all’insegna della massima semplicità, come la ragazza della porta accanto. La giovane showgirl si diverte a stuzzicare i suoi fan con delle foto spinte, come nel caso di uno degli ultimi scatti pubblicati tra le sue storie Instagram, in cui viene ritratto il suo fisico da sogno che ha mandato in tilt il web e infiammato la passione dei suoi followers che, dal canto loro, ringraziano per la splendida visione.