Il Bayern piomba su un top del Milan: prevista a breve un’offerta

Dopo il grande successo contro il Torino di Juric, il Milan ha qualche giorno per trovare il suo nuovo centravanti.

Le prime due giornate di campionato hanno lasciato soddisfatto Stefano Pioli, che ha già visto nella sua squadra un netto miglioramento tecnico rispetto alla stagione passata. Ma adesso negli ultimi giorni di mercato che rimangono, i rossoneri dovranno cercare una nuova punta.

Tutte le strade portano al nome di Mehdi Taremi, centravanti iraniano del Porto, che chiede una cifra di circa 30 milioni per la cessione del giocatore, e che quindi risulterebbe apparentemente complicata come trattativa, se non fosse che qualcosa in Germania si starebbe muovendo.

Kalulu nel mirino del Bayern per il post Pavard

Secondo quanto riportato quest’oggi da Sport Mediaset, la sempre più probabile cessione di Pavard all’Inter, lascerebbe un posto vacante nelle rotazioni difensive del Bayern, la cui dirigenza, nella ricerca di un sostituto per il francese avrebbe sondato il profilo di Pierre Kalulu.

Il classe 2000 del Milan sarebbe il profilo ideale per i bavaresi, e i rossoneri, chiedendo una cifra di almeno 25 milioni di euro potrebbero rigirare istantaneamente i soldi al Porto per arrivare a Taremi, conservando anche una piccola quota per prendere il sostituto di Kalulu.