Il Milan ha comprato il nuovo Samuel: l’annuncio è clamoroso

Il Milan lavora per rinforzare il reparto arretrato. Intanto c’è l’annuncio clamoroso: i rossoneri hanno comprato il nuovo Samuel.

Il Milan lavora incessantemente sul mercato. Dopo aver profondamente rinnovato la rosa, con tanti arrivi e qualche cessione – in particolare quella di Sandro Tonali – prende sempre più forma il nuovo Diavolo della stagione appena cominciata. Dopo i colpi in entrata, il Milan non lascia anzi raddoppia e mira a rinforzare tutti i reparti. Il focus, in particolare, è in difesa. Qui i rossoneri puntano ad alzare l’asticella, anche per prevenire altre partenze (su tutte quella di Simon Kjaer, n.d.r).

I nomi per la difesa sono diversi ma alla fine la scelta è ricaduta su un profilo, ufficializzato ieri. Si tratta di Marco Pellegrino, molto apprezzato in patria. Al punto tale da essere paragonato niente di meno che ad una leggenda del calcio argentino: Walter Samuel.

Il nuovo Samuel al Milan

Il soprannome di Walter Samuel era, al tempo, emblematico: “The Wall“, il muro, ad indicare una insuperabilità di base in difesa. E difatti tra i difensori della sua generazione, Samuel è stato probabilmente secondo a pochi altri. Una carriera eloquente la sua: il Real Madrid, la Roma, l’Inter con cui ha vinto tutto. Chissà cosa può provare un giovane difensore come Marco Pellegrino, per giunta argentino, ad essere paragonato ad uno degli idoli calcistici della sua patria. Ad avanzare il paragone è stato Martin Palermo, ex bandiera del Boca Juniors e allenatore attuale dell’Atletico Platense, squadra in cui milita il giovane Pellegrino.

Ventuno anni, Pellegrino ha sempre vestito i colori dell’Atletico Platense, dalle giovanili alla prima squadra. Notato da Martin Palermo, è stato inserito in rosa e ha regolarmente giocato le partite della massima serie del campionato argentino. Il suo nome era da tempo nel mirino dei rossoneri e ora è arrivato per poco meno di 5 milioni. Un giocatore di grande prospettiva.

Il suo allenatore non ha dubbi a riguardo ed in conferenza stampa l’ha detto chiaramente: “Per me è stata una soddisfazione dargli spazio – ha detto Palermo – ha giocato niente più di 17 partite, ma è un piccolo Samuel. Se è il suo turno per il grande salto in Europa, penso che abbia ancora tanto da dare“.

Parole che sanno di incoronazione per Pellegrino da parte del Titan, uno dei bomber più iconici del calcio sudamericano. Il Milan, intanto, gongola. In attesa di vedere in campo le prodezze del nuovo muro. Rossonero, stavolta.