Il Milan piazza un altro esubero: stessa destinazione

Addio al Milan sempre più vicino: il club rossonero cede ancora, e lo fa allo stesso club. Operazione caldissima, i dettagli

Se da un lato il mercato estivo del Milan è stato ottimo per gli innesti, dall’altro è stato altrettanto positivo per gli esuberi che i rossoneri sono riusciti a far partire.

Gli acquisti fatti dal Milan in questa sessione di mercato, per migliorare soprattutto il centrocampo ed il reparto offensivo, sono stati di tutto rispetto. L’arrivo di Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor e Chukwueze, caratterizza un Milan fortemente intenzionato a tornare in vetta alla classifica di Serie A e, soprattutto, a dimostrare che la semifinale di Champions League conquistata l’anno scorso non è stata un caso.

Dall’altro lato, tuttavia, una parte importante del mercato estivo rossonero è rappresentata dagli esuberi. Diversi i giocatori considerati fuori dal progetto rossonero che, grazie al lavoro della dirigenza milanista, sono stati piazzati in altre squadre liberando spazio salariale. Origi, Rebic e Messias sono solo alcuni dei nomi esclusi dal progetto, che il Milan è riuscito a cedere.

A poco più di due settimane dall’inizio del campionato, questa è la situazione.

Milan, dopo Rebic anche Messias in Turchia: i dettagli

La questione esuberi del Milan è stata una parte importante del mercato estivo rossonero. Ante Rebic ha lasciato il Milan dopo quattro stagioni per approdare al Besiktas, in Turchia. Un’operazione dal valore di 500mila euro più bonus che potrebbero raggiungere i due milioni di euro. Liberandosi del croato, però, i rossoneri risparmieranno circa 9 milioni di euro.

Stessa destinazione anche per Junior Messias. Dopo il riscatto dell’anno scorso, il brasiliano classe 1991 ha giocato una discreta stagione con la maglia rossonera, segnando 6 gol in 36 partite. Trattativa in atto tra Milan e Besiktas, con questi ultimi che hanno presentato un’offerta da un milione di euro. Il Milan ne vorrebbe almeno 3, ma i turchi sembrano intenzionati a portare il brasiliano a Istanbul, per cui potrebbero preparare una nuova offerta per andare incontro ai rossoneri.

Un’operazione importante per il Milan che si libererebbe così di un altro esubero in vista della prossima stagione. I rossoneri sistemerebbero la rosa con un attacco nuovo ed un centrocampo che consentirebbe a Pioli di variare modulo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 grazie alla duttilità di Pulisic e Loftus–Cheek. Le prossime ore saranno decisive per la trattativa con il club turco, in attesa dell’inizio del campionato di Serie A, previsto per il 19 agosto.