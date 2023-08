Il Milan saluta Ballo-Touré: fissato il prezzo

Tra gli esuberi della squadra rossonera è presente anche Fode Ballo-Tourè, il terzino arrivato al Milan come vice Theo Hernandez e che non ha mai convinto fino in fondo la società milanista.

Manca una settimana all’inizio del nuovo campionato di Serie A, e il Milan è una delle società che ha operato di più in entrata, grazie all’acquisto di giocatori come Pulisic, Okafor e Loftus Cheek. Adesso per il club rossonero è necessario vendere gli esuberi, come nel caso di Junior Messias al Genoa o Ante Rebic al Besiktas.

Il Milan ha in rosa due tesserati che non rientrano più nel progetto tecnico di Stefano Pioli: parliamo di Divock Origi e di Fode Ballo-Tourè. Quest’ultimo era stato acquistato per dare al tecnico milanista una valida alternativa al titolarissimo Theo Hernandez, terzino francese che nella scorsa stagione ha saltato pochissime partite, complice anche lo scarso rendimento di Tourè.

Tourè vicinissimo al Werder Brema

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, il dirigente Furlani starebbe per mettere a segno un importante colpo di mercato sul fronte cessioni: sembra che il Werder Brema sia a un passo dall’acquistare Ballo-Tourè.

Sul terzino era forte anche l’interesse del Bologna, ma nelle ultime ore il club allenato da Thiago Motta si è defilato, lasciando spazio al club di Bundesliga. Il Milan ha fissato il prezzo per il cartellino di Ballo-Tourè: 4 milioni di euro.

La cifra guadagnata dalla cessione del giocatore verrebbe impiegata dalla società rossonera per trovare un nuovo vice Hernandez, con la speranza per il tecnico e i tifosi del Milan di vedere in campo un giocatore affidabile e di spinta in grado di non far rimpiangere eventuali assenze del terzino francese.