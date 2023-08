In Turchia sono sicuri: Rebic non sarà l’unico rossonero ad andare al Besiktas

I media turchi rilanciano una notizia che riguarda il mercato del Milan, il Besiktas ha infatti messo nel mirino un altro rossonero.

Il mercato di questa estate del Milan è stato caratterizzato da molti colpi in entrata che stanno facendo sognare i tifosi rossoneri che ormai sono impazienti per vedere come riuscirà Stefano Pioli a far rendere al meglio questa squadra. Non solo numerosi acquisti, però, perché anche le cessioni sono state una parte fondamentale nell’estate del Milan.

Quella di Sandro Tonali è stata senza ombra di dubbio quella più dolorosa per la squadra e soprattutto per i tifosi che hanno perso uno dei loro beniamini. A far seguito al centrocampista col numero 8 ci sono stati anche altri adii, certamente meno sofferti per la piazza e meno remunerativi per le casse del club come quelli di Matteo Gabbia e Ante Rebic. Quest’ultimo si è trasferito in Turchia, per esattezza al Besiktas, squadra che però sembra essere intenzionata a prelevare un altro calciatore rossonero.

Saelemaekers piace al Besiktas, può raggiungere il suo ex compagno Rebic in Turchia

Come riportato dal media turco brospor.com, Alexis Saelemaekers potrebbe presto raggiungere al Besiktas il suo ex compagno ai tempi del Milan, Ante Rebic. Il belga è infatti entrato nel mirino del club di Istanbul che ha contattato i dirigenti rossoneri per chiedere informazioni riguardo al loro numero 56. I vertici del club dovranno quindi parlare con il tecnico Stefano Pioli prima di poter dare una risposta alla società turca.

L’allenatore dovrà infatti dire quali sono le sue intenzioni con Saelemaekers che in questi anni a San Siro è stato un giocatore altalenante ma talvolta prezioso per Pioli. In un mercato in cui monetizzare risulta però essere molto importante e fare plusvalenze è spesso l’unica via per le squadre italiane per rispettare i parametri UEFA del Fair Play Finanziario ecco che una cessione del belga potrebbe concretizzarsi.

In questo momento, comunque, il Milan non ha ancora aperto del tutto le porte ad una cessione di Saelemaekers che continuerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Lui è molto legato ai colori rossoneri e probabilmente non sarebbe entusiasta di lasciare Milano. Proprio per tale motivo, il giocatore dovrà parlare con Pioli e la società per capire quale sia la mossa migliore per tutti. Il club di via Aldo Rossi per ora si limita quindi a prendere atto della richiesta del Besiktas ma prima di parlare di una vera e propria trattativa dovrà fare le sue valutazioni dopo un mercato in cui ci sono stati molti cambiamenti nel reparto d’attacco.