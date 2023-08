Incredibile Milan, intervallo in panchina: cos’è successo negli spogliatoi

Da non credere quanto accaduto durante l’intervallo della sfida tra Bologna e Milan: Dazn ha svelato il motivo dell’accaduto.

Il primo tempo della sfida tra Bologna e Milan allo stadio Renato Dall’Ara è terminato sul risultato di 0-2 per gli uomini di Stefano Pioli. A decidere il match, finora, sono i gol di Olivier Giroud e Christian Pulisic, entrambi siglati nella prima parte della frazione.

Bologna-Milan, i rossoneri non tornano negli spogliatoi: il motivo

Al termine della prima frazione di gioco, però, è accaduto qualcosa di piuttosto singolare nella storia del calcio o, quantomeno, nella storia del campionato di Serie A: il tecnico rossonero, il suo staff e tutti i giocatori non sono tornati negli spogliatoi come di consueto.

Il motivo è stato svelato dagli inviati a bordo campo di Dazn che hanno chiarito l’episodio. La squadra rossonera non ha potuto far rientro nel suo spogliatoio a causa delle temperature eccessivamente elevate allo stadio, e ha dunque preferito rimanere a bordo campo per dissetarsi e riorganizzare le idee in vista del secondo tempo del match.