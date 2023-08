Incubo Milan, ora c’è un forte rischio: guai seri per Pioli

Svelate le quattro fasce per il sorteggio dei gironi di Champions League. Problemi seri per Pioli ed il Milan

Alle ore 18 di oggi a Nyon si terrà il sorteggio per la prossima fasce a gironi di Champions League. Terminati tutti i preliminari sono stati svelati i quattro gruppi contenenti le otto squadre. Il Milan è terminato in terza fascia, decisamente non fortunata.

La semifinale raggiunta lo scorso anno non è bastata per salvaguardare un sorteggio migliore per i rossoneri che hanno terminato l’ultimo campionato al quarto posto. Sono tante le ipotesi che vengono fatte circa gli accoppiamenti. Ma tra i tanti giochini, sono iniziati anche gli scongiuri per evitare di incappare in un girone di ferro.

Gli uomini di Stefano Pioli per assurdo potrebbero ritrovarsi con Bayern Monaco, Atletico Madrid e Newcastle.

Sorteggi di Champions: gli scongiuri del Milan e Pioli

Evitare un top team dalla prima fascia è quasi impossibile. Le squadra più gradite sarebbero Feyenoord o Siviglia, vincitrice dell’ultima Europa League contro la Roma.

Da escludere il Napoli, per ovvie ragioni di nazionalità, le restanti squadre sono davvero temibili. Bayern Monaco, PSG o Manchester City, vincitori di ogni trofeo della passata stagione.

Di certo non più semplici da affrontare le squadre presenti in seconda fascia, anch’essa piene di superpotenze. La vera chicca però è rappresentata dalla quarta fascia in cui è presente in Newcastle United. Proprio la nuova squadra di Sandro Tonali, ex numero otto rossonero.

L’ex centrocampista del Milan è stato tra gli uomini più importanti della rinascita del Diavolo, trascinatore del diciannovesimo scudetto, e trascinatore della passata stagione alla conquista della Champions. Percorso interrottosi in semifinale, nella doppia sfida contro l’Inter. Il classe 2000 è stato sacrificato ad inizio mercato, tra lo scetticismo totale dei tifosi che però hanno poi accettato il cambiamento, soprattutto dopo i nuovi acquisti fatti dalla dirigenza.

L’avventura ai Magpies dell’azzurro è iniziata nel migliore dei modi, con una rete segnata all’esordio, diventando già idolo dei suoi nuovi tifosi. Gli inglesi non hanno perso occasione, con la loro ironia di dedicargli anche un coro. Adesso però è diventata concreta la possibilità di scontrarsi col suo passato.

Tonali infatti potrebbe tornare a Milano come avversario, se i rossoneri dovessero incappare in un sorteggio sfortunato, in caso pescasse il Newcastle come squadra rappresentante della quarta fascia. Ovviamente la speranza è quella di trovare un avversario differente, non solo per ragioni di cuore, ma anche per ambire alla possibilità di avere maggior speranza per la qualificazione agli ottavi di finale.