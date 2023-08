Intrigo De Ketelaere, non solo l’Atalanta: spunta un altro club

L’avventura di Chalres De Ketelaere al Milan può finire ben presto: dopo una sola stagione, il trequartista belga si appresta a salutare i rossoneri.

Il Milan di Stefano Pioli è rientrato dalla tournée in America portando a casa 3 sconfitte su 3 nelle amichevoli disputate: Juventus, Real Madrid e Barcellona. Nonostante il risultato, che valeva poco in termini di punteggio, la squadra rossonera ha messo in campo buone prestazioni, visto l’arrivo di tanti nuovi innesti.

L’allenatore rossonero, al rientro dagli States, ha concesso un pò di riposo ai propri ragazzi, che si ritroveranno a Milanello nella giornata di domenica per riprendere gli allenamenti, in vista del Trofeo Berlusconi, che si disputerà martedì’ 8 agosto alle ore 21:00. Il match tra Milan e Monza, squadre per cui Silvio è stato Presidente, sarà visibile in chiaro su Canale 5 del digitale terrestre.

Il Milan, poi, comincerà il suo cammino nel nuovo Campionato di Serie A lunedì 21 agosto, al Dall’Ara contro il Bologna. Al momento non si sa ancora come deciderà di scendere in campo l’allenatore, ma la partita dell’8 agosto sarà un antipasto della formazione rossonera.

Calciomercato Milan, De Ketelaere ai saluti: non solo Atalanta su di lui

Nel mentre l’allenatore Pioli prepara la nuova stagione, dove il Milan avrà il piacere di partecipare ancora alla Champions League, la nuova società rossonera continua ad operare sul mercato: dopo un periodo fitto di nuove entrate, l’ultima proprio questa sera con l’arrivo di Musah, è arrivato il momento di sfoltire un pò la rosa.

Dopo la cessione a sorpresa di Tonali al Newcastle e la perdita di Brahim Diaz, non riscattato dal Real Madrid, il Milan nelle scorse ore ha salutato Antè Rebic, volato al Besiktas. In uscita c’è anche il centrocampista Krunic, che piace molto al Fenerbahce.

Non solo, nelle ultime ore tengono banco le voci legate a Charles De Ketelaere: il centrocampista belga è arrivato al Milan nell’estate del 2022 per una cifra attorno ai 35 milioni di euro, e il suo futuro sembra essere già lontano da Milano. Il classe 2001 non ha stupito l’allenatore e la società, che ora sta aspettando la giusta offerta per non ricadere in una brutta minusvalenze.

Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento da parte dell’Atalanta, che offrirebbe al club rossonero un prestito con diritto di riscatto, il tutto per un ammontare di 25 milioni di euro.

Non solo, sul centrocampista belga sembrerebbe essere spuntato un altro club: come riporta tuttomercatoweb.com, anche il Fulham avrebbe messo nel mirino De ketelaere, offrendo anche già un contratto a titolo definitivo per 20 milioni di euro.

La volontà del calciatore è quella di rimanere a giocare in Italia o in Spagna, e il Milan potrebbe accettare già nei prossimi giorni le condizioni del club bergamasco: quello che è certo, è che il futuro di De Ketelaere è lontano da Milano.