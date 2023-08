La classifica della Serie A secondo le statistiche del CIES: doccia fredda per il Milan!

L’Osservatorio calcistico ha stilato la probabile classifica della prossima Serie A. I Rossoneri tagliati fuori dalla corsa Scudetto?

Dopo mesi di attesa e di tante voci di mercato, che hanno visto il Milan protagonista attivo, si è finalmente tornati in campo per la prima giornata di Serie A. Il Diavolo ha vinto e convinto contro il Bologna trovando un ottimo 2-o, che ha anche visto il gol al debutto di Christian Pulisic. Come accade ogni anno agosto è però anche il mese dei pronostici dove si prova ad indovinare il piazzamento finale dei club.

A stilare una possibile classifica finale della Serie A 2023/24 c’è stato anche il CIES. Attraverso i propri dati e e le proprie statistiche l’Osservatorio calcistico ha pronosticato una sua classifica, i Rossoneri di Stefano Pioli sono considerati tra i favoriti, ma non così tanto da poter centrare la seconda stella.

La classifica del CIES: Milan delusione?

I pronostici del CIES non si basano ovviamente su delle semplici previsioni, ma sul calcolo del cosiddetto indice di esperienza (che resta pur sempre un semplice numero). Questo dato viene ottenuto sommando l’esperienza di ogni giocatore, data dall’abitudine di giocare ad alti livelli. Per calcolare l’indice di esperienza di ogni giocatore si tiene quindi conto dei minuti giocati nell’ultimo anno tra club e Nazionale e dell’importanza di ogni match.

Calcolato l’indice di esperienza di ogni club è stato possibile poi stilare una classifica. In fondo e quindi destinate alla retrocessione in Serie B troviamo il Frosinone con un indice di 35,5 e poco più avanti il Cagliari con 45,9 e l’Hellas Verona con 46,2. A trovare invece chiuse le porte dell’Europa c’è l’Atalanta, piazzata ottava con 57,9.

A qualificarsi invece alla Conference League abbiamo la Fiorentina con un indice di 63,9. Salendo ulteriormente in classifica troviamo la Lazio di Maurizio Sarri con 64,2 e la Roma di Jose Mourinho con 65,9 che dovranno quindi, secondo il CIES, accontentarsi dell’Europa League.

All’interno della top 4 e quindi qualificato alla Champions League c’è proprio il Milan con 66,3. I ragazzi di Stefano Pioli non vengono quindi ritenuti all’altezza di poter vincere lo Scudetto, ma come è accaduto proprio negli ultimi due anni le sorprese sono sempre dietro l’angolo. A comporre il podio abbiamo terza la Juventus con 67,7 e Inter e Napoli che invece hanno entrambe un indice di 72,7 e che secondo il CIES dovranno quindi giocarsi il campionato con uno spareggio.