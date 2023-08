La risposta del Milan al Bayern Monaco per Maignan: la notizia

Nelle ultime ore il Milan ha respinto un’ulteriore assalto a Maignan, voluto dal Bayern Monaco per sostituire Sommer, di recente trasferitosi all’Inter e visto anche l’infortunio di Manuel Neuer.

Il club rossonero ha sin da subito respinto ogni trattativa per Magic Mike, considerato praticamente incedibile dai vertici del club. Il Milan inoltre, non ha nemmeno la necessità di monetizzare visto che in questa sessione lo ha già fatto con Tonali, partito in direzione Newcastle.

Maignan è assolutamente incedibile

Già ad inizio mercato il Chelsea aveva tentato un’offerta di circa 60 milioni per il portiere francese, valutato però dal Milan sugli 80-100 milioni. Questa cifra sarà difficilmente sborsabile dal Bayern Monaco, che ha l’estrema necessità di sostituire Neuer e che ad oggi giocherebbe con il terzo portiere in rosa.

Secondo Tuttosport, il Milan ha intenzione dopo il termine di questa sessione di mercato, di iniziare le trattative per il rinnovo con Maignan, in scadenza il 30 giugno 2026. I vertici rossoneri vorrebbero il rinnovo fino al 2028, con un ingaggio alzato a 5 milioni, rispetto agli i 2,8 milioni a stagione attuali.

Nel frattempo, Maignan in questa stagione ha un nuovo preparatore, Tony Roberts, che con le sue metodologie di allenamento dovrebbe rendere il francese ancora più completo.