L’Atalanta dice “no”: salta la trattativa con il Milan

Continua il mercato in casa Milan: si lavora con l’Atalanta per un giocatore, ma al momento i bergamaschi alzano il muro e frenano ogni trattativa.

Il team di mercato del Milan ha svolto fin qui un lavoro egregio, piazzando dei colpi importanti tra centrocampo e attacco grazie alla cifra astronomica a cui è stato ceduto Sandro Tonali. C’era scetticismo attorno alla decisione di Cardinale di allontanare Maldini e Massara, ma al momento Moncada e Furlani si sono dimostrati sostituti all’altezza.

La squadra mercato però non ha nessuna intenzione di fermarsi e vuole regalare altri colpi a mister Stefano Pioli. Da alcuni giorni, infatti, girano diverse voci circa l’interessamento del Milan verso una delle bandiere e dei punti fermi dell’Atalanta.

Il Milan insiste per De Roon: l’Atalanta alza il muro

Nonostante i diversi acquisti effettuati finora dal Milan nel reparto di centrocampo, potrebbe esserci un ulteriore colpo in questa zona di campo: negli ultimi giorni ai rossoneri è stato accostato il nome del centrocampista olandese dell’Atalanta, Marten De Roon, ma la Dea ha risposto con un netto “no”.

Al momento si tratta solo di alcune voci di mercato, con una trattativa vera e propria che ancora non si sarebbe avviata tra i due club. Difatti il Milan starebbe solamente valutando De Roon come possibile acquisto in caso di cessione di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è seguito con attenzione dai turchi del Fenerbahce, che vorrebbero acquistarlo in questa sessione di calciomercato.

Ad oggi Krunic sta valutando attentamente questa destinazione, conscio del fatto che con i tanti acquisti effettuati dai rossoneri lo spazio per lui si è decisamente ridotto. Il Milan al momento attende le mosse del giocatore, ma qualora arrivasse una proposta dal Fenerbahce lascerebbe partire il giocatore senza opporre alcuna resistenza. Ed è proprio a causa di queste voci riguardanti una possibile uscita di Krunic dal Milan che ai rossoneri è stato accostato De Roon.

L’olandese è però uno dei punti fermi di Gasperini, che non lo lascia mai fuori dall’undici titolare a meno di infortuni o squalifiche dell’olandese. Come riportato da Tuttosport, ad oggi l’Atalanta avrebbe alzato un muro solido nei confronti del Milan per De Roon, non lasciando alcuno spiraglio per un’eventuale trattativa per l’olandese. Dunque salvo colpi di scena De Roon dovrebbe rimanere all’Atalanta, con il Milan che dovrà virare su altri profili in caso di addio di Krunic.

Non resta altro che vedere cosa deciderà Krunic per il suo futuro e come si muoverà il Milan in caso di una sua partenza, ma il nome di De Roon potrebbe essere depennato dalla lista.