Le ultime su Taremi: si complica all’improvviso per il Milan?

Nelle ultime ore di calciomercato, il Milan sta provando ad ultimare l’ennesimo colpo di questa sessione.

La società rossonera è stata una delle più attive sul mercato in questa sessione estiva: il trio Furlani, Moncada e Cardinale hanno messo a segno ben 10 colpi in entrata, e stanno guardando per portare un undicesimo nuovo giocatore in rosa. L’indiziato numero uno per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli è Mehdi Taremi, che andrebbe a fare il vice Giroud.

Taremi al Milan, le ultime

Nella giornata odierna c’è stata una vera e propria accelerata per Taremi: il Milan, infatti, ha offerto 15 milioni di euro + bonus per portare l’attaccante in rossonero. La società portoghese ci ha riflettuto e avrebbe accettato l’offerta dei rossoneri, lavorando soprattutto sui bonus.

Pochi istanti fa, nonostante l’ok del Porto, secondo quanto riportato da SkySport, ci sarebbe stato un rallentamento nella chiusura della trattativa: i lusitani avrebbero cambiato le carte in tavola sulle questioni legate alle modalità di pagamento e ai bonus. Il Milan è fiducioso di chiudere in bellezza il mercato portando a termine la trattativa, ma i tempi stringono e ora bisogna lavorare con la società portoghese per aggiustare i dettagli e chiudere quanto prima.