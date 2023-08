Leao sogna con la maglia del Milan: “Voglio vincere Champions League e Pallone d’oro”

Rafael Leao ha prolungato il contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2028. Ecco, le sue parole sul rinnovo ai microfoni di ESPN.

L’attaccante portoghese è arrivato a Milano nell’estate 2019, dove ha collezionato in maglia rosssonera 162 presenze, 41 goal e 29 assist. Inoltre, è stato nominato come “Miglior Calciatore della Serie A” della scorsa stagione.

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di ESPN, dove si è espresso sia per quanto riguarda il suo percorso in maglia rossonera e sia per il suo rinnovo con il Milan. Inoltre, ha poi parlato su quella che sarà la nuova stagione di campionato insieme ai suoi nuovi compagni di squadra, ma anche della scorsa stagione.

Di seguito, le sue parole:

“Mi hanno aiutato a raggiungere il mio obiettivo, ovvero vincere lo scudetto, mi hanno aiutato a crescere come giocatore. Ora mi sento più maturo, un leader nella squadra. Il club mi dà l’opportunità di vincere ogni partita della stagione. Credo sia il club giusto per continuare con la mia carriera e raggiungere altri obiettivi come vincere la Champions League o il Pallone d’Oro“.

L’attaccante portoghese ha poi proseguito parlando dei nuovi acquisti del Milan, fiducioso del fatto che nella stagione 2023/2024 il Milan avrà più alternative sia in attacco che centrocampo rispetto alla scorsa stagione:

“Credo che avremo più opzioni quest’anno, soprattutto in attacco ed a centrocampo. Nella scorsa stagione non ne avevamo così tante. Nella doppia sfida con l’Inter abbiamo sofferto il fatto che loro hanno cambiato tanto e avevano giocatori dalla panchina in grado di entrare e fare la differenza. In questa stagione la direzione è cambiata, il club ha fatto dei grandi acquisti con Pulisic, Loftus-Cheek. Questi giocatori alzano il livello della squadra e sono molto contento di averli con noi“.