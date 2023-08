Loftus-Cheek in conferenza: “Sono nel posto giusto”, poi il commento su Pioli e Pulisic

Nella notte italiana Loftus-Cheek ha parlato in conferenza stampa, presentando la prossima sfida del Milan contro il Barcellona.

Il nuovo arrivato ha raccontato i primi giorni da nuovo giocatore del Milan, club che lo ha cercato e voluto fortemente.

“Arrivare in un nuovo paese, con una nuova lingua, è sempre una sfida. Devo dire che i compagni, specialmente quelli che parlano bene inglese e che già conoscevo, mi stanno aiutando molto a superare questa “prima barriera”. Mi sento veramente bene, sono nel posto giusto “.

Il centrocampista ha poi parlato del suo rapporto con il gol, ricordando la stagione 2018/2019, quando, sotto la guida di Sarri, realizzò ben 10 reti. La speranza è che qui al Milan possa ritrovare lo stesso feeling.

“In queste settimane stiamo imparando a mettere in campo quel che ci chiede, lui vuole un calcio molto aggressivo e offensivo, una manovra fluida. Vogliamo la palla tra i piedi, abbiamo le qualità per costruire tanto come ci chiede il Mister: più giochiamo, più riusciamo ad affinare gli automatismi e il feeling tra di noi”.