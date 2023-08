Lukaku-Milan, clamorosa rivelazione: cosa è successo

Romelu Lukaku ancora al centro del dibattito. Spunta la clamorosa rivelazione sul belga ed il Milan: cosa è successo.

La telenovela dell’estate è sicuramente quella legata a Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha fornito gli elementi validi per parlare di una vera e propria soap opera. Ha prima strizzato l’occhio all’Inter nella speranza di tornare in quel di Appiano Gentile. Subito dopo è scomparso senza lasciare traccia. Quando è ricomparso era il nome forte in ottica Juve. Ma anche lì non se n’è fatto nulla. Successivamente erano avanzate delle ipotesi circa un suo reintegro al Chelsea, opzione questa smentita dall’ambiente Blues e da Pochettino stesso. Ora per lui si parla insistentemente di Roma.

La sensazione però è che questa telenovela abbia davanti a sé altre, avvincenti puntate. Nel mercato degli arabi e del niente per scontato, è bene andarci coi piedi di piombo ed attendere l’ufficialità prima di parlare della nuova squadra di Big Rom. Intanto spunta un clamoroso retroscena sul centravanti ed il Milan. Cambiano ancora gli scenari?

Lukaku-Milan, rivelazione clamorosa: cosa è successo

Il centravanti di Anversa, trent’anni lo scorso maggio, ha vissuto in Italia le sue migliori stagioni, all’Inter allora allenata da Antonio Conte. Il ritorno al Chelsea doveva essere quello della consacrazione ma non c’è stato lieto fine. Dopo un solo campionato i Blues, che si erano svenati per il suo cartellino, hanno relegato Lukaku tra gli esuberi. Da qui il ritorno all’Inter.

Il secondo tempo in nerazzurro non è stato nemmeno lontanamente vicino al primo: Lukaku ha avuto diversi problemi fisici, non si è mai del tutto ripreso e non ha impattato come nella prima stagione. Nonostante ciò l’Inter era pronto a riprenderlo ma poi è finita come è finita, con un nulla di fatto e le porte di Appiano Gentile chiuse definitivamente per lui. L’amarezza si è presto allargata anche al tifo, che l’aveva riaccolto con convinzione.

Ora, come si diceva, c’è un’altra puntata pronta ad andare in onda: quella tra Lukaku ed il Milan. L’indiscrezione è riportata da Tancredi Palmeri, corrispondente di Sportitalia, che su Twitter ha riferito che il Milan avrebbe contattato il Chelsea per chiedere le condizioni del prestito di Lukaku.

Un primo scambio di informazioni, a cui non ha fatto seguito un secondo contatto. Per ora: i rossoneri sono alla ricerca di un vice Giroud, Lukaku su questo è un’opportunità. Nel mentre per lui si è mossa la Roma, con emissari già volati a Londra per trattare. La telenovela promette ancora colpi di scena.