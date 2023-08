Maignan-Bayern Monaco, l’annuncio: ribaltone clamoroso

Perso Sommer, il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo portiere. Intanto arriva il ribaltone clamoroso tra i bavaresi e Maignan.

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo estremo difensore. In Baviera si è aperta la caccia ad un successore di Yann Sommer, partito alla volta di Milano, sponda nerazzurra. Il portiere svizzero ha lasciato il Bayern dopo una stagione in cui si è messo in mostra anche e soprattutto per far fronte all’assenza pesantissima di Manuel Neuer. Non è chiaro ad oggi quando il portiere tedesco rientrerà e in che condizioni lo farà.

Insomma, Neuer al momento non dà alcuna certezza al Bayern Monaco, che si trova scoperto e che potrebbe pensare di intervenire sul mercato per ricoprire un ruolo che Tuchel considera fondamentale per il suo gioco. Giocoforza, uno dei nomi in ottica Bayern è proprio quello di Mike Maignan.

Maignan-Bayern, c’è l’annuncio: ribaltone clamoroso

Il motivo per il quale il Bayern virerebbe su Maignan è molto semplice: nel suo ruolo è tra i migliori al mondo. E su questo non ci sono dubbi. Oltretutto i bavaresi non avrebbero problemi di natura economica per accontentare le pur alte richieste rossonere. Dunque, qualora si aprisse una trattativa, per i tedeschi non ci sarebbe alcun problema. Con Maignan, oltretutto, il Bayern si assicurerebbe non solo uno dei migliori oggi, ma anche domani: per età e qualità il portiere francese è l’ideale.

La Bild, il più importante dei giornali tedeschi, parla da giorni di un avvicinamento tra Maignan ed il Bayern Monaco. Un’idea probabilmente destinata a rimanere tale, quantomeno per quel che concerne questa stagione. Al netto di clamorosi colpi di scena, l’affare tra Maignan e il Bayern non andrà in porto. Anzi, non partirà proprio. E quindi, da questo punto di vista, il Milan ed i suoi tifosi possono stare tranquilli.

L’idea, dalle parti di Monaco di Baviera, è quella di attendere il recupero di Neuer, le cui condizioni spaventano ma che andranno comunque valutato quando il portiere tedesco avrà del tutto risolto i suoi problemi fisici. Per questa ragione il Bayern si sta tutelando con profili diversi, più low cost e attenderà ancora un anno, almeno, prima di buttarsi su un nuovo portiere. In quel caso, ovviamente, sarà un pezzo da novanta.

Come “supplente temporaneo” in vista del rientro di Neuer, i bavaresi stanno pensando a Kepa, portiere basco che al Chelsea, in questi anni, non ha particolarmente brillato. Al momento la situazione è questa.