Mercato Milan, Pioli cambia obiettivo: sfumato il centrocampista

Il Milan con l’eventuale di addio di Rade Krunic potrebbe acquistare un nuovo centrocampista. Uno dei possibili obiettivi però potrebbe essere definitivamente sfumato.

Tra i nomi papabili per il centrocampo rossonero è spuntato quello di Morten Hjulmand, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Il calciatore però, stando a quanto comunicato proprio dal club leccese, avrebbe deciso di ascoltare l’offerta dello Sporting Lisbona. Salvo imprevisti quindi il suo futuro sarà in Portogallo e potrebbe essere definitivamente tagliato dalla lista dei desideri di Stefano Pioli.

Obiettivo sfumato? Hjulmand in direzione Sporting Lisbona

Qualora fosse confermata la decisione del classe 1999, per il Diavolo sarebbe rimasto in lizza il nome di Nico Dominguez.

Questo il comunicato del Lecce:

L’U.S. Lecce comunica che dell’elenco dei convocati per la trasferta di Cadice, che verrà comunicato successivamente, non farà parte il calciatore Morten Hjulmand, il quale ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese