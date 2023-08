Mercato Milan, sfuma un obiettivo: il calciatore è incedibile

I rossoneri continuano a lavorare per rinforzare la rosa. Un calciatore nel mirino sembra sfumare. È stato dichiarato incedibile!

In questi giorni il Milan sta preparando varie uscite, dopo ben 8 movimenti in entrata, ma un occhio vigile alla questione acquisti in ingresso rimane sempre. Krunic sembra sempre più in uscita, direzione Turchia. I rossoneri devono subito correre ai ripari per non rimanere scoperti a centrocampo.

Vari nomi sondati, specialmente calciatori appartenenti al campionato di Serie A. Morten Hjulmand del Lecce, Nicolas Dominguez del Bologna, Teun Koopmeiners dell’Atalanta sono tra i principali nomi che rimbalzano nella sede della società in queste ore. Occhio perché uno di questi è considerato incedibile dalla sua società.

L’olandese al centro del progetto, non è in vendita!

Secondo Matteo Moretto, giornalista di Relevo (autorevole sito web spagnolo), l’Atalanta avrebbe dichiarato il giocatore al centro del mercato come incedibile. Il giovane olandese Teun Koopmeiners, al centro del gioco di Gasperini, è ritenuto non in vendita dalla società. Sulle sue tracce si sono mosse varie squadre italiane di alta classifica: Napoli, Juventus e Milan su tutte.

Il calciatore si trova bene a Bergamo e la società lo considera al centro del proprio progetto. Questi due motivi hanno portato l’Atalanta a considerare incedibile il calciatore valutato circa 30 milioni. Così il Milan, ma anche le altre squadre interessate al centrocampista, dovranno muoversi su altri fronti per rinforzare il centrocampo.