Messias al Genoa, ci siamo: quanto incasseranno i rossoneri

Il brasiliano è ormai prossimo a vestire la maglia del grifone

Il Milan uscirà dall’attuale sessione di calciomercato come padrona assoluta, grazie all’arrivo di otto nuovi giocatori che hanno scatenato l’entusiasmo della tifoseria rossonera. Ci sono da sottolineare anche le cessioni portate a termine, tra cui primeggia quella di Sandro Tonali passato al Newcastle per 65 milioni di euro.

Nelle ultime ore si sta formalizzando l’addio di un altro calciatore, pronto a rimanere in Serie A: si tratta di Junior Messias, esterno d’attacco a un passo dal Genoa.

L’ex Crotone saluta il Milan, ma prima c’è il rinnovo

Messias, dopo una stagione da dimenticare in maglia rossonera, è pronto a rilanciarsi e a dimostrare il talento espresso durante le prestazioni con il Crotone. Il giocatore sarà un nuovo rinforzo del Genoa di Gilardino, ma prima di ufficializzare il passaggio è costretto a prolungare il contratto con i diavoli.

Come informa TMW, l’affare avverrà sotto la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto per i rossoblù. Le cifre si aggirano intorno ai 3 milioni di euro, con il giocatore brasiliano che rinnoverà per un altro anno con il Milan poiché le norme vietano ai calciatori di trasferirsi in prestito durante l’ultimo anno di contratto.