Milan, Ballo-Touré via solo a titolo definitivo: i possibili sostituti

Il Milan cerca di piazzare i suoi esuberi come Ballo-Touré. Il club è pronto a cedere solo a titolo definitivo.

Prosegue l’euforico calciomercato del Milan. Dopo aver messo a segno svariati colpi in entrata, la nuova dirigenza adesso deve pensare a vendere. L’obiettivo è trovare un posto per gli esuberi, esclusi dal progetto cercando di incassare quanto più possibile.

Il maggior introito in questa sessione è arrivato da Sandro Tonali, approdato al Newcastle dopo che i Magpies hanno sborsato ottanta milioni di euro per il centrocampista.

Ma dopo ben otto acquisti, e un possibile cambio di modulo per la nuova stagione, sarà difficile trovare posto per alcune vecchie conoscenze. Ante Rebic ha già fatto le valige, imminente la sua cessione verso la Turchia per vestire i colori bianconeri del Besiktas.

Calciomercato Milan: Ballo-Touré sempre più lontano dal progetto

L’attaccante croato non sarà l’unico a lasciare il club di via Aldo Rossi. Furlani e Moncada hanno tentato di piazzare Fodé Ballo-Touré. Il terzino, scontento del suo ruolo da vice Theo era prossimo al passaggio verso il Fulham.

La sua cessione ai Cottagers sarebbe valsa circa quattro milioni per le casse del Milan.

Destinazione però rifiutata dal senegalese che vuole certezze di titolarità, mentre i rossoneri hanno fretta di cedere a titolo definitivo.