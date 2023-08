Milan, che gioia per Pioli: tifosi rossoneri entusiasti, è accaduto in queste ore

Il Milan e i suoi tifosi possono esultare per le prestazioni del giovane talento rossonero, che ha recentemente messo a segno la prima gioia stagionale.

La stagione del Diavolo è iniziata nel migliore dei modi: due vittorie di fila in altrettante gare di Serie A per gli uomini di Stefano Pioli, apparsi molto convincenti a livello di gioco in questi primi 180 minuti disputati.

La tifoseria può dunque dirsi soddisfatta di come i loro beniamini hanno affrontato questo avvio di campionato, ma non solo. Uno sguardo va infatti anche nei confronti dei giocatori di proprietà del club rossonero, ma attualmente in prestito altrove.

Prestiti Milan, Nasti non delude: dall’esperienza a Cosenza alla prima rete con il Bari

È questo il caso di Marco Nasti, attaccante classe 2003, che per questa stagione vestirà la maglia del Bari. Per lui, si tratta della seconda esperienza nella seconda serie italiana: l’anno scorso si era trasferito, sempre a titolo temporaneo, a Cosenza, dove ha affrontato la sua prima annata tra i professionisti.

Nonostante le difficoltà che spesso può comportare un tale salto di categoria, quest’ultimo non ha deluso le aspettative: 4 reti per lui in regular season, a cui va aggiunta la rete siglata nella gara di andata dei play-out contro il Brescia, risultata decisiva poi ai fini della salvezza raggiunta dai Bruzi.

Chiusa la parentesi con il club calabrese, Nasti ha fatto dunque rientro a Milanello per il raduno pre-stagionale di luglio, senza però restarvi a lungo. Difatti, l’attaccante è rimasto agli ordini di Pioli solo per pochi giorni prima del nuovo trasferimento.

Primo gol per Nasti a Bari, ma il Cittadella pareggia nel finale: le sue dichiarazioni

A conferma della fiducia riposta dal Milan nei confronti del suo gioiellino, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, stavolta in direzione Bari. Stessa categoria, ma ambizioni diverse: i biancorossi sono tra le candidate per la promozione nella massima serie, già sfiorata e mancata solo all’ultimo nella passata stagione.

Una sfida che, però, non sembra aver spaventato Nasti, che ieri sera al San Nicola ha messo a segno il suo primo gol con la nuova maglia: al sesto minuto di gioco, un grande stacco di testa sul primo palo è valso ai suoi il momentaneo vantaggio ai danni del Cittadella.

La partita si è poi chiusa in pareggio, grazie alla rete ospite di Pavan giunta nei minuti finali. Pertanto, si può definire una serata dolce-amara per Nasti, come traspare dalle sue dichiarazioni ai microfoni di RadioBari al termine della gara: “Bellissimo il gol, ma alla fine non è bastato. Avrei preferito vincere con una doppietta, ma so che ci saranno altre occasioni. Io per i miei compagni sputo il sangue: quando c’è da dare una mano do una mano”, le parole del giocatore di proprietà del Milan.