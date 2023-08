Milan, due colpi in uno: ormai non ci sono più dubbi

Paragone importante per il nuovo acquisto rossonero, che già dal suo arrivo gode di una stima di altissimo livello.

Marco Pellegrino, nuovo acquisto del Milan, potrebbe essere un vero colpo di mercato per i rossoneri. A dirlo è il suo ex presidente, che ne ha esaltato le caratteristiche.

Marco Pellegrino è un difensore centrale classe 2002, argentino con passaporto italiano. Il Milan l’ha acquistato per 3,5 milioni di euro più 2 di bonus dall’Atletico Platense. Dopo una serie di innesti tra centrocampo e reparto offensivo, Pellegrino è il primo colpo rossonero in difesa, simbolo di un progetto a lungo termine che la dirigenza del Milan vuole portare avanti.

In un’intervista a MilanLive.it il suo ex presidente Sebastian Ordoñez ha dichiarato che la trattativa con il Milan è andata molto bene. Il presidente dell’Atletico Platense ha elogiato Pellegrino definendolo un giocatore strepitoso ma soprattutto una fantastica persona, educato e con valori molto alti. “Non ho dubbi su quello che potrà fare in carriera, i livelli che può raggiungere sono senza limiti, siamo orgogliosi di lui“, ha dichiarato Ordoñez.

Marco Pellegrino, paragone importante e ruolo: le parole dell’ex presidente

L’intervista si è poi spostata su temi più legati al campo, dove l’ex presidente ha analizzato un paragone importante fatto nei confronti di Marco Pellegrino, ma anche il ruolo che il giovane difensore potrebbe ricoprire.

Pellegrino è stato paragonato, da Martin Palermo, a Walter Samuel. “È stato compagno di squadra di Samuel e ha allenato Pellegrino nell’ultimo periodo, chi meglio di lui può dirlo“, ha dichiarato Ordoñez, che ha sottolineato l’importanza di avere un giocatore importantissimo come Walter Samuel come riferimento.

Infine l’analisi sulle caratteristiche tecniche, con particolare riferimento alla possibilità che Pellegrino faccia il terzino. “La sua posizione naturale è il centrale, ma può fare anche il terzino grazie alla sua velocità, al suo controllo palla e alle sue uscite palla al piede. Se l’allenatore dovesse averne bisogno, può giocare anche sulla fascia“, ha commentato l’ex presidente che ha dichiarato, infine, che l’intelligenza è il vero punto di forza di Marco Pellegrino.

Il nuovo acquisto del Milan sembra un talento puro, che potrebbe prendere in mano la difesa rossonera per i prossimi anni, proseguendo nel progetto a lungo termine che la dirigenza sta portando avanti da ormai diversi anni. Testa adesso alla prossima partita di campionato, che il Milan giocherà contro il Torino e, probabilmente, convocherà per la prima volta anche il neo acquisto.