Milan, ecco l’erede di Kjaer: è un pallino di Moncada

La nuova dirigenza rossonera è al lavoro per trovare delle valide alternative per la rosa, in tutti i reparti: l’ultimo nome accostato al Milan, arriverebbe dalla Francia

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, insieme con il direttore sportivo Antonio D’Ottavio, sono al lavoro giorno e notte per la costruzione del Milan che verrà. La stagione 2023-2024 è alle porte, il Diavolo ha tanta voglia di tornare a lottare per il primato in Serie A, dopo l’ultima stagione altalenante vissuta in campionato.

Fuori dai confini nazionali, invece, la musica è stata ben diversa: arrivare fino alle semifinali di Champions League è stato un traguardo molto importante, a tratti impensabile un anno fa. L’obiettivo della nuova dirigenza rossonera, oggi, è quello di riconfermarsi in campo europeo, e di migliorare lo scorso piazzamento ottenuto in Italia.

Per farlo, Stefano Pioli sa che dovrà avere a disposizione una rosa completa, profonda e di qualità, in tutti i reparti. Il calciomercato estivo dei rossoneri, fin qui, è stato scoppiettante. La cessione di Tonali ha permesso al Milan di avere a disposizione un ampio budget per i trasferimenti: i colpi ufficiali, al momento, sono sette. Ma l’ottavo, che corrisponde al nome di Yunus Musah, è in dirittura d’arrivo.

Portieri, centrocampisti, ma sopratutto attaccanti: il Diavolo ha puntato forte su questi reparti. In difesa, invece, è avvenuta una cessione: quella di Matteo Gabbia – in prestito – al Villarreal. Il centrale italiano ha scelto il sottomarino giallo per giocare con continuità, per fare esperienza: il Milan comunque non lo vuole perdere dai radar.

Calciomercato Milan, per la difesa c’è un ritorno di fiamma: piace Maxime Estève, del Montpellier

L’intenzione della dirigenza sarebbe quella di scovare un profilo giovane, da affiancare ai più esperti Kjaer e Tomori per regalare un ulteriore tassello a Stefano Pioli. Thiaw si candida per una maglia da titolare, Kalulu verrà utilizzato meno sulla corsia laterale e proverà a specializzarsi nel ruolo di difensore centrale, come svelato da Pioli nella conferenza stampa del tecnico del 10 luglio scorso, giorno del raduno rossonero a Milanello.

Un ritorno di fiamma, potrebbe essere quello per Maxime Estève. Il calciatore, classe 2002 di proprietà del Montpellier, è già sul taccuino di Moncada da diverso tempo: la sua valutazione si aggira intorno 6-7 milioni di euro e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe individuato il suo profilo per compleatare il pacchetto difensivo.