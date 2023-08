Milan, Furlani a caccia del grande colpo: trattativa per il bomber tedesco

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante, Stefano Pioli intanto prova diverse opzioni per mantenere vivo il reparto offensivo rossonero.

Un giorno di attesa ed inizierà la Serie A 23/24 anche per l’AC Milan. I campioni d’Italia del 2021/22 hanno portato avanti una campagna acquisti che ha portato novità nell’ambiente rossonero e, come detto da Stefano Pioli, in vista della nuova stagione questo sarà un Milan non nuovo ma rinnovato. La dirigenza ha portato avanti un calciomercato intelligente dove ogni reparto è stato rimodellato con acquisti giovani ma allo stesso tempo con buona portata europea. Dovrà essere bravo il mister Pioli nel saper gestire i suoi nuovi giocatori durante l’arco della stagione e saperli adattare. Tuttavia per la squadra rossonera farebbe sempre comoda una punta centrale vera da poter mandare in staffetta con Olivier Giroud dato che, tra i nuovi acquisti, questa non figura. Tra idee di mercato e scelte tecniche il Milan dovrà adoperarsi per sopperire a tale mancanza.

Nuovo nome per l’attacco: arriva dalla Germania

A poco più di una settimana dalla fine del mercato, che terminerà il 1 Settembre, il Milan dovrà adoperarsi per trovare un attaccante da aggiungere al resto della squadra.

In rosa attualmente per l’attacco rossonero troviamo il sempreverde Olivier Giroud, Lorenzo Colombo e Noah Okafor. I nomi di mercato sono stati tanti in questi mesi, dalla trattiva sfumata per Thuram, ad oggi nell’altra parte di Milano, alla trattativa pazza con il Porto per Taremi sino ad arrivare al nome di Lukaku accostato a molte squadre, tra cui il Milan. Ecco quindi che sbuca un nuovo nome, arriva dalla Bundesliga e si tratta di Niclas Fullkrug.

La notizia arriva dalla Bild e secondo il noto quotidiano tedesco il club di via Aldo Rossi sarebbe interessato al 3oenne bomber tedesco attualmente al Werder Brema. Ciò potrebbe cambiare le carte in tavola nelle tattiche di Pioli e come conseguenza anche i ruoli di Okafor e Colombo nella squadra.

Ci sono diverse piste percorribili per il Milan. Si potrebbe trattenere Lorenzo Colombo, che la scorsa stagione ha mostrato i muscoli a Lecce e sarebbe ottimale in prospettiva futura, oppure mandare il giovane giocatore in prestito altrove per puntare quindi sul giocatore tedesco Fullkrug. Cambierebbe anche il ruolo di Noah Okafor che come detto in conferenza stampa da Stefano Pioli lo sta provando molto da punta centrale, adattandosi anche bene nel ruolo, tuttavia se dovesse arrivare un nuovo attaccante Okafor potrebbe agevolmente rappresentare un ottimo sostituto di Rafa Leao a sinistra ed essere utilizzato nel caso anche come punta centrale.

Per ora solo idee ed un nome sul taccuino di Furlani, quello di Fullkrug, che da quando veste la maglia del Werder Brema ha siglato 49 reti in 123 presenze. Il giocatore vanta 144 reti totali nella sua carriera trascorsa totalmente, fino ad oggi, in Bundesliga.