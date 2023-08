Milan, Furlani non riesce a piazzare l’esubero: la trattativa è in stand-by

Alcuni giocatori del Milan sono ancora in bilico tra un futuro in Rossonero o altrove, corteggiati da varie squadre europee. E c’è chi, sempre più defilato dalle gerarchie rossonere, non riesce a trovare un nuovo accordo.

Nonostante gli ultimi ritocchi alla rosa a disposizione, Stefano Pioli sa bene quali sono i titolari da far scendere in campo nel corso di questa stagione. E, a tal proposito, non sono un mistero i nomi dei giocatori che non fanno parte del progetto 2023/2024, tra cui figura Fodè Ballo-Touré.

Il difensore senegalese classe ’97 non ha preso parte con il resto della squadra alla tournée americana dello scorso luglio e non ha disputato neppure alcuna partita amichevole. Il suo futuro, dunque, è evidentemente lontano da Milanello.

Milan: il punto sulla trattativa

Il Corriere dello Sport ci ha tenuto a fare il punto sulla situazione del terzino sinistro. Resta ancora in pole position l’ipotesi Bundesliga, con il Werder Brema interessato ad accogliere il numero 5 Rossonero.

Una trattativa che, fino a qualche giorno fa, pareva in stato avanzato, ma che ora sembra essersi momentaneamente bloccata. Tuttavia il rallentamento dei fatti non dovrebbe indicare un arresto forzato della manovra.

Resta necessario monitorare i prossimi ultimi giorni di mercato, dunque, che potrebbero diventare decisivi per la definizione della formazione ufficiale del Milan e, con essa, delle cessioni.