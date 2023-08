Milan, Leao sicuro: “Quest’anno abbiamo un obiettivo”

L’ala portoghese ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell’amichevole col Monza. Obiettivo fissato ed occhio alla stagione. Le parole!

Rafael Leao si è espresso sul match giocato contro il Monza valido per il “Trofeo Silvio Berlusconi“. Non solo l’amichevole odierna, ma anche qualche pensiero sulla stagione che avrà inizio ufficialmente tra pochissimo. Le parole del nuovo numero 10 del Milan!

Obiettivo scudetto per il Milan? Leao ci crede!

Il portoghese si è detto onorato di poter giocare questa partita. Leao ha ricordato la storia del Milan con i suoi tanti trofei vinti, ma si è tenuto umile ricordando che lui di questa storia ne ha vissuto solo una piccolissima parte. Quattro anni per lui con i rossoneri ed un cambio del numero di maglia che lo responsabilizza.

Sono qui da 4 anni, ho la fiducia di tutti e certamente il numero 10 è una responsabilità in più. Voglio continuare a far bene e aiutare il più possibile la squadra.

Non ci ha pensato due volte Rafael Leao a fissare l’obiettivo per la prossima stagione. Non si è nascosto ai microfoni della Mediaset nell’intervista post-partita contro il Monza che ha sancito la vittoria del “Trofeo Silvio Berlusconi”