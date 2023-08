Milan-Monza, fra poco il fischio d’inizio: la decisione a sorpresa su De Ketelaere

Tra poco va in scena l’amichevole valida per il “Trofeo Silvio Berlusconi”. Decisione a sorpresa sul belga in uscita. Le formazioni ufficiali!

Amichevole estiva in programma alle ore 21 per il Milan. I rossoneri affronteranno il Monza nella partita valida per il “Trofeo Silvio Berlusconi”. Il match si potrà seguire in diretta in chiaro su Canale 5. Pioli lancia nuovamente il 4-3-3 con tanti neo acquisti in campo.

Occhio alla sorpresa Charles De Ketelaere. Il belga è vicinissimo alla chiusura nella trattativa che lo porterà all’Atalanta. Decisione a sorpresa per lui in vista della partita in programma tra meno di 1 ora. Le formazioni ufficiali del match.

La decisione su Charles e quanti nuovi dal 1′

Il belga resta in ottica Atalanta. La trattativa è sempre più vicina alla chiusura. Il giovane trequartista è in tribuna per l’amichevole in programma con il Monza. Segnale di mercato importante che vuol dire solamente “trattativa in dirittura d’arrivo“.

Pronto il prestito con diritto di riscatto per il belga con tanta voglia di riscatto. Charles adesso sarà pronto per rivestire un ruolo fondamentale nella squadra di Gasperini che l’ha voluto fortemente. Trattativa alle fasi finali che potrebbe chiudersi nella giornata di domani.

Tanti i nuovi dal primo minuto in campo per il Milan. Loftus Cheek, Reijnders, Pulisic partono dal primo minuto nell’amichevole contro il Monza. Segnale importante anche lo schieramento dall’inizio per Krunic che Pioli non è disposto a lasciar andar via con facilità. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Milan (4-3-3) 16 Maignan, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez, 8 Loftus Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders, 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Leao

Monza (3-4-2-1) 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 44 Carboni, 5 Caldirola, 84 Ciurria, 6 Gagliardini, 32 Pessina, 30 Carlos Augusto, 28 Colpani, 47 Maric, 24 Mota