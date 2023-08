Milan, non solo cessioni: altri tre colpi per Pioli

Il Milan è tra le squadre più scatenate in questo calciomercato estivo. Il duo Furlani Moncada avrebbe in mente altri colpi per rafforzare ancor di più in qualità e quantità di mister Stefano Pioli.

L’addio di Sandro Tonali, per una vagonata di milioni di euro, ha sbloccato il mercato in entrata della formazione rossonera che ha portato a termine una serie di colpi, che almeno sulla carta, fanno ben sperare l’intero ambiente milanista. Partendo da Loftus-Cheek e Pulisic, passando per Reijnders, Okafor e tutti gli altri.

Le uscite limitate invece agli esuberi, il caso di Ante Rebic che si è trasferito in Turchia o altri che sono ancora alla ricerca della giusta collocazione: Junior Messias, Alexis Saelemaekers e Divock Origi. Altro indiziato a lasciare i meneghini, sempre in direzione Istanbul, è Rade Krunic, sempre più vicino al Fenerbahce.

Non solo cessioni, il Milan vuole ancora altri acquisti

Questo per il Milan è sì il momento delle cessioni, ma Furlani e Moncada, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sarebbero intenzionato a portare a termine un altro paio di colpi utili a mister Pioli. Il Diavolo potrebbe così raggiungere o addirittura superare quota dieci acquisti.

L’ottavo innesto è stato quello di Musah, al momento le priorità sono rappresentate dal terzino sinistro ed il difensore centrale. Nel primo caso l’indiziato numero uno sarebbe Riccardo Calafiori, ex Roma in forza al Basilea, in questo senso sembrerebbe invece tramontato l’affare Luca Pellegrini, ancora in bilico tra ritorno alla Lazio e piste estere. L’alternativa resta Pasquale Mazzocchi della Salernitana, sulla fascia sinistra però, è necessario prima liberare un posto con la partenza di Ballo Touré.

Per quanto riguarda invece il difensore centrale, nelle ultime ore è in circolazione il nome di Clement Lenglet. Il classe 1995 è in uscita dal Barcellona e sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera. Non solo in difesa il Milan continua a ragionare, per la mediana restano caldi i nomi di Dominguez e Hjulmand. Inoltre, dopo l’arrivo di Okafor, il tecnico parmense potrebbe avere bisogno di un altro centravanti con le caratteristiche più vicine a Olivier Giroud. L’indiziato in questo caso potrebbe essere Taremi del Porto (profilo più esperto) oppure il giovane Sesko, scuola Salisburgo da sempre certezza in termini di talenti.