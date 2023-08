Milan, nuovo nome per la difesa: arriva dalla Bundesliga

I Rossoneri hanno bisogno di un acquisto in difesa e tra i profili visionati c’è anche un giocatore della Bundesliga.

Non solo centrocampo e attacco per il Milan. La cessione in prestito secco al Villarreal di Matteo Gabbia e l’età che avanza per Simon Kjaer, obbligano il Diavolo a rinforzare anche il reparto difensivo. Un difensore che piace molto a Moncada, oltre a Maxime Estève del Montpellier, è Ozan Kabak dell’Hoffenheim, già accostato nelle scorse stagioni ai Rossoneri.

Colpo in difesa, torna di moda Ozan Kabak

La dirigenza vuole affondare su un nome giovane e di prospetto, che però abbia già una buona esperienza. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Repubblica, a stuzzicare e non poco il palato di Geoffrey Moncada c’è il turco Ozan Kabak.

Il classe 2000 dell’Hoffenheim è diventato un titolare inamovibile del club tedesco, senza dimenticare le sue esperienze in prestito al Liverpool e al Norwich City in Premier League e le sue oltre 20 presenze in Nazionale. La richiesta si aggira attorno ai 10 milioni di euro, sicuramente non bassa ma neanche eccessivamente elevata.