Milan, possibile sorpresa: il giovane attaccante potrebbe restare

Varie le uscite programmate in casa Milan, ma a sorpresa un giovane potrebbe restare. L’attaccante non è più così certo di lasciare!

L’attaccante si è reso protagonista nelle amichevoli precampionato. Minuti importanti per lui nelle gambe ed ottime prestazioni condite anche da qualche gol. Il giovane era considerato in partenza ad inizio mercato, ma adesso la sua permanenza sembra sempre più certa.

Tante le uscite in casa Milan in questi giorni, ma un nome sembra “togliersi” dal mercato. Situazione in evoluzione per lui nonostante l’interesse di due club di Serie A che si stanno muovendo sulle sue tracce. Il ragazzo gode di grande stima nel campionato, ma adesso la sua partenza è sempre più lontana.

Due offerte dalla Serie A, la preferenza del giovane attaccante!

Lorenzo Colombo, dopo l’ottima passata stagione con la maglia del Lecce, ha un futuro incerto con la casacca rossonera. Per lui 34 presenze e 6 reti a segno in tutte le competizioni durante la passata stagione con la squadra allenata da Marco Baroni. Contributo fondamentale il suo per raggiungere l’obiettivo salvezza con la squadra salentina.

Secondo Tuttosport, sulle sue tracce si sarebbero mosse l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed il neo promosso Cagliari guidato da Claudio Ranieri. Al momento, però, nessuna proposta vera e propria e tantomeno nessuna garanzia di minutaggio in prima squadra.

Così il giovane Lorenzo sembrerebbe sempre più convinto a sposare la causa del Milan dando un suo contributo dalla panchina. Il giovane 21enne, se non dovessero cambiare le carte in tavola, resterebbe con la maglia rossonera per il prosieguo della stagione.