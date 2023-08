Milan rassegnato, Krunic sempre più lontano: nuova offerta del Fenerbahce

Il centrocampista dei Rossoneri sembra essere ormai vicino alla cessione. Il Fenerbahce aumenta il pressing sul giocatore.

Il reparto del Milan che senza dubbio ha subito (e subirà) più cambiamenti è il centrocampo. Gli arrivi di Loftus-Cheek, Reijnders e Musah garantiscono tanta qualità al Diavolo, che però dovrà quasi certamente fare a meno di Rade Krunic. Il serbo è sempre più vicino ai turchi del Fenerbahce e la trattativa potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni.

Krunic vicino all’addio: il Fenerbahce alzerà l’offerta

L’intenzione dei Rossoneri è quella di trattenere l’ex centrocampista dell’Empoli, ma come spesso accade la volontà del giocatore può incidere e non poco. Il classe ’93 ha da tempo trovato l’accordo con il club turco e secondo quanto riportato da calciomercato.com la prossima settimana dovrebbe arrivare l’offerta decisiva.

Il club di via Aldo Rossi non vuole assolutamente cedere il serbo sotto i 10 milioni di euro e per questo motivo l’offerta da 4 milioni arrivata da Istanbul è stata ritenuta decisamente bassa. I gialloblù hanno però già comunicato di voler presentare una seconda offerta che stavolta potrebbe essere presa in seria considerazione dal Milan.