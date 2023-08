Milan-scudetto, Sacchi emette la sentenza: tifosi in estasi

In un’ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione dei rossoneri, soffermandosi in maniera particolare sul lavoro che sta svolgendo Pioli.

Cresce l’entusiasmo in casa Milan dopo la brillante vittoria ottenuta contro il Torino per 4-1. Ad emergere maggiormente sono state le prestazioni del neo arrivato Pulisic, già alla sua seconda rete in rossonero, ma soprattutto al continuo rendimento immenso di Olivier Giroud, autore di una doppietta contro i granata. Non serve, invece, commentare la classe e lo strapotere della catena di sinistra, composta dal duo Theo Hernandez-Leao che, continua a far volare il Milan ad alta quota.

Ma a partire dalla prossima giornata il livello di difficoltà inizia ad alzarsi notevolmente, dato che sul cammino della squadra allenata da Stefano Pioli ci sarà la Roma di Josè Mourinho, fresca di arrivo di Romelu Lukaku, pronto a rinforzare enormemente il reparto offensivo dei giallorossi. Incontenibile l’entusiasmo dei tifosi romanisti, presenti in quasi 5000 ad accogliere l’attaccante belga all’aereoporto di Ciampino e quasi sicuramente, Big Rom avrà modo di presentarsi davanti al suo nuovo pubblico già nel big match di venerdi. Difficile, se non impossibile, non ipotizzare neanche uno spezzone di partita per Romelu, salvo clamorose sorprese da parte di Josè Mournho che, potrebbe anche spiazzare tutti e schierarlo dal primo minuto.

Sacchi: “Bisogna fare i complimenti a Pioli, è un Milan da scudetto!”

Passando da un allenatore all’altro, bisogna soffermarsi anche sui risultati di Stefano Pioli, che si sta rivelando sempre di più la colonna portante del Milan. E’ dello stesso avviso anche l’ex allenatore Arrigo Sacchi, che in un’ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha voluto elogiare l’ottimo lavoro svolto dall’ex allenatore di Inter e Lazio.

SU PIOLI:

“Devo fare i complimenti a Pioli perché nelle prime due giornate di campionato il Milan ha già dimostrato di avere le giuste motivazioni, un grande spirito di squadra, oltre al gioco che è il miglior propellente per mettere in difficoltà gli avversari”.

Infine, non potevano mancare alcune considerazioni su quelli che sono gli obiettivi stagionali, con Sacchi che parla liberamente di scudetto:

“Il Milan è uno di quei club che mi incuriosisce molto perchè ha cambiato tantissimo rispetto all’annata precedente e in circostanze del genere non è mai facile trovare subito la quadra giusta. Se questa squadra resterà umile e avrà sempre voglia di migliorarsi potrà lottare per lo scudetto”.