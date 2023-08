Milan, si pensa ad una vecchia fiamma in difesa: i dettagli

Un giocatore che è nell’orbita rossonera da più sessioni di mercato, anche in questa il suo nome è stato nuovamente accostato al Milan

Il calciomercato del Milan non si fermerà all’acquisto di Yunus Musah. Il centrocampista americano, ottavo rinforzo della campagna acquisti, è da poche ore ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. Una volta piazzati alcuni esuberi, il Milan potrà concentrarsi su altri obiettivi. Entro la fine del mercato non è escluso un nuovo colpo per la difesa.

Con l’addio di Gabbia, ceduto in prestito secco al Villareal, e la posizione non più centrale di Simon Kjaer, Furlani e Moncada pensano ad una vecchia fiamma che da tante sessioni è un pallino fisso della dirigenza. A dare la notizia è stata la Repubblica, che ha parlato di un nuovo interessamento per Ozan Kabak, difensore turco, classe 2000. Il Milan aveva provato a prenderlo già dai tempi di Maldini e Massara, su consiglio di Geoffrey Moncada. Proprio il dirigente francese, acquisita una posizione più importante all’interno dell’organico, potrebbe provare l’affondo per il centrale.

Kabak, fissato il prezzo

Di Ozan Kabak si è sempre parlato bene e tanto. Il giovane difensore turco era stato acquistato anche dal Liverpool dove però non è riuscito ad incidere vista la presenza di un colosso come Virgil Van Dijk. Jurgen Klopp non è riuscito a garantirgli un minutaggio adeguato e così è ritornato in Germania dove ha mosso i primi passi come professionista. A lanciarlo era stato lo Schalke 04 e dopo una piccola parentesi inglese è ritornato in Bundesliga dove ad accoglierlo è stato l’Hoffeneim.

Ottima la sua stagione in Germania dove ha totalizzato 30 presenze e messo a segno due gol. Il difensore turco è stato centrale nel progetto dell’Hoffeneim che non ha grande urgenza di venderlo.Furlani e Moncada vorrebbero regalare a Stefano Pioli anche un altro difensore e così nei prossimi giorni si tenterà l’affondo. Dalla Germania fanno sapere che il prezzo per lasciare partire Kabak si aggira intorno ai 10-13 milioni di euro. Questa potrebbe davvero essere la sessione giusta in cui Kabak potrà vestire la maglia rossonera.