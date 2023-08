Milan, svolta nel futuro di Adli: la decisione di Pioli

Negli ultimi giorni sembrerebbe totalmente cambiato il futuro del centrocampista francese che più volte è stato vicino all’addio.

Dal suo arrivo il Milan, il nome di Yacine Adli è stato perennemente avvolto da un alone di indeterminatezza. L’ex Bordeaux sembra non essere mai riuscito a convincere a pieno Stefano Pioli che non gli ha mai concesso molto spazio e in questa sessione di mercato il suo addio era un’opzione più che concreta, ma le cose potrebbero essere cambiate.

Adli resta al Milan? Pioli ha scelto il suo ruolo

Questa potrebbe essere la stagione della rinascita per il classe 2002. Come infatti riporta la Gazzetta dello Sport, mister Pioli avrebbe deciso di far restare il francese che rivestirà il ruolo di vice-Krunic, con anche quest’ultimo che sembra destinato a rimanere nonostante il forte interesse del Fenerbahce.

Grande occasione quindi per Adli che potrà finalmente giocarsi le sue chances al Diavolo, cercando di ritagliarsi più spazio e collezionare più presenze rispetto alle solo sei della passata stagione.