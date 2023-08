Monza-Milan, ansia per Pioli: il top player rossonero esce dal campo dolorante

Stop in amichevole per un titolarissimo durante l’amichevole contro il Monza. Esce dal campo dolorante e con una vistosa fasciatura!

Un big è a rischio per la prima di campionato. Esce dolorante durante la partita contro il Monza, amichevole valida per il “Trofeo Silvio Berlusconi”. Il giocatore è stato sostituito all’80’ ed appena giunto in panchina si è accasciato su di essa toccandosi la coscia. Infortunio grave in vista?

Infortunio per un titolarissimo, cosa rischia?

Theo Hernandez è stato sostituito verso la fine dell’amichevole con il Monza. Il terzino francese è uscito dolorante toccandosi la coscia sinistra. Inizialmente, così come dichiarato in telecronaca, sembrava solamente un problema alla coscia sinistra che è stata successivamente fasciata.

Dopo pochi minuti, però, è stato fasciato anche il piede destro del giocatore e la rispettiva caviglia. Da monitorare le sue condizioni in serata o nella giornata di domani quando vi saranno i controlli del caso con le rispettive tempistiche ufficiali sul recupero.

Per lui si teme un affaticamento muscolare, resta da capire l’entità dopo gli eventuali controlli di routine. Occhio anche alla situazione Oliver Giroud. Il francese appena giunto in panchina ha applicato del ghiaccio sulla caviglia sinistra. Per l’attaccante non sembra nulla di serio, solo una botta per lui.