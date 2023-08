Monza-Milan, le probabili formazioni: nomi nuovi in campo per Pioli

Questa sera il Milan, rientrato dalla tournée negli USA, giocherà contro il Monza in quella che sarà la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

Seppur ci sia ancora qualche nodo da sciogliere nelle gerarchie di Stefano pioli in vista della prima giornata di campionato, il Milan sembra aver effettuato una delle migliori campagne acquisti degli ultimi anni, rinforzando nettamente la rosa a disposizione.

Proprio quest’oggi, alle ore 21, i rossoneri affronteranno il Monza di Palladino durante la prima edizione del nuovo Trofeo Berlusconi, in memoria del presidente recentemente scomparso.

Quale migliore occasione per Stefano Pioli, che in una gara di questo tipo avrà la possibilità di testare al meglio le nuove combinazioni dei suoi reparti più avanzati, arricchiti nel mercato estivo dai nomi illustri di Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze, Okafor e Romero.

Le probabili formazioni di Monza-Milan

Il Milan di Stefano Pioli sembra possa scendere in campo con il suo nuovo 4-3-3 a trazione anteriore, che al netto degli interpreti sul campo, pare possa rivelarsi molto più di una semplice opzione per l’arsenale rossonero.

Saranno previsti in campo sin dal primo minuto molti dei nuovi acquisti di mercato, fra cui Loftus-Cheek e Reijnders, a completare il centrocampo con Krunic, e Christian Pulisic, ad accompagnare la manovra offensiva al fianco destro di Giroud.

Per quanto riguarda la compagine brianzola invece, mister Palladino punterà sul suo collaudato 3-4-2-1, guidato in attacco da Dany Mota, e custodito in mediana dal solito Pessina in compagnia del neo-acquisto Roberto Gagliardini.

Sulle fasce invece niente di diverso dal solito per il Monza, che riconferma due grandi rivelazioni dello scorso campionato: Carlos Augusto a sinistra e Patrick Ciurria sulla destra.

Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Maric. All.: Palladino