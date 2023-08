Monza-Milan nel ricordo di Berlusconi: parole da brividi del figlio Pier Silvio e Galliani

Si sta giocando l’amichevole tra Milan e Monza valida per il “Trofeo Silvio Berlusconi”. L’emozione del figlio e di Galliani!

In questi minuti è in corso la partita tra i rossoneri ed il Monza nella partita per il ricordo di Silvio Berlusconi. Le dichiarazioni dei suoi vecchi amici Galliani e Scaroni sono ricche d’emozione. Vivo anche il ricordo del figlio Pier Silvio Berlusconi con parole da brividi nei confronti del padre.

L’amichevole è stata organizzata proprio in ricordo dell’ex presidente di entrambe le squadre, Silvio Berlusconi. Con lui entrambi i club hanno vissuto diversi momenti di gloria e vittorie che hanno portato il Milan in alto a livello mondiale ed il Monza a salire in Serie A per la prima volta.

Le dichiarazioni emozionanti da parte del figlio e dei suoi amici!

Mio papà era un grande uomo di sport, ha sempre amato il Milan e il Monza, ci ha abituato a dei miracoli e questa sera tanta emozione nel cuore. Per noi figli è una cosa bellissima, una prova dell’umanità di mio padre e del valore che ha dato allo sport.

Queste le dichiarazioni importanti da parte del figlio di Berlusconi che ricorda così l’amore che provava il padre per i club di cui ne era presidente. Amore che ha trasmesso ai figli tramite l’amore ed il valore dato a questo sport.

Sto provando emozioni fortissime, è stato la mia guida per 44 anni, il mio maestro: è la storia del Milan, del Monza e ha portato il Milan in cima al mondo e il Monza in Serie A.

Il suo compagno di sempre, Adriano Galliani, ha così parlato nel ricordo del suo miglior amico Silvio. L’emozione è forte per la perdita di un “compagno d’avventura” che lo ha indirizzato per quasi 50 anni.

Ho raccolto l’eredità di Berlusconi. Sono presidente da 5 anni di questa squadra che è leggendaria nel mondo grazie a Silvio Berlusconi.

Paolo Scaroni è contento di aver raccolto un’eredità così tanto importante come quella di Berlusconi come presidente del Milan. Scaroni si è detto pronto per cercare di comportarsi nella miglior maniera possibile da presidente della società per non deludere Silvio.