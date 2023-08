Non rientra nel progetto, può lasciare il Milan: piace in Spagna

Dopo aver acquistato nove calciatori, dando avvio ad una vera e propria rivoluzione, è tempo di cessioni per il Milan. Dalla Spagna c’è l’interesse per un centrocampista

Furlani e Moncada hanno conquistato la fiducia del popolo rossonero prendendosi la scena della Seria A.

Con il sacrificio di Sandro Tonali, ceduto al Newcastle per più di ottanta milioni di euro, c’è stata la rivoluzione in Casa Milan. Nove volti nuovi per la rosa di Stefano Pioli, che ha dovuto adattarsi creando un nuovo sistema di gioco.

I nuovi dirigenti ora però sono a lavoro per vendere tutti quei calciatori che non rientrano più nel progetto del diavolo.

Saelemaekers può lasciare il Milan: interesse dalla Spagna

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Betis Siviglia ha presentato un’offerta ufficiale al Milan manifestando un forte interesse per il centrocampista belga.

L’ex Anderlecht sembra sempre più lontano dal progetto rossonero, considerati i nuovi arrivi di Pulisic e Chukwueze, sugli esterni. Dunque significherebbe un minutaggio pari allo zero per il classe ’99.

Pertanto una sua cessione gioverebbe alle casse del club e ne beneficerebbe anche per il suo futuro.