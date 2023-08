Nuovo Stadio, il Milan fissa la possibile data: le ultime

Preso atto del vincolo sulla demolizione di San Siro, adesso il Milan intende dare un’accelerata nello sviluppo del progetto per il suo futuro impianto.

Sebbene sembrasse già chiaro ormai da diversi mesi, i recenti sviluppi hanno tolto ogni possibile dubbio in merito al luogo sul quale prenderà forma il tanto atteso nuovo stadio del club rossonero.

Difatti, lo scorso 8 agosto la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ha approvato il vincolo storico-relazionale della Scala del Calcio, impedendone dunque lo smantellamento. Tale verdetto non è certamente ciò che si auspicava il comune di Milano: non potendo abbattere la loro vecchia casa, entrambe le squadre saranno costrette ora a rivolgersi altrove per poter portare avanti i rispettivi progetti.

Nuovo Stadio Milan, a settembre la presentazione del progetto al comune di San Donato

Il Milan, come già noto, proseguirà sulla pista preferita da Gerry Cardinale e la sua RedBird, ovvero San Donato Milanese. Al momento, però, essendo arrivati quasi ai nastri di partenza della nuova stagione calcistica, la società rossonera sta concentrando maggiormente i propri sforzi sull’area tecnica.

Il nuovo tandem dirigenziale, composto dal CEO Giorgio Furlani e dal responsabile dell’area scouting Geoffrey Moncada, ha infatti regalato addirittura otto nuovi acquisti al tecnico Stefano Pioli: Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Yunus Musah sono approdati a Milanello a fronte di una spesa complessiva superiore ai 100 milioni di euro.

Una volta chiuso il calciomercato e dato ufficialmente il via alla Serie A 2023/2024, si potrà entrare nel vivo dei discorsi legati alla nuova casa del Diavolo nelle future stagioni. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Cittadino, il Milan presenterà al comune di San Donato Milanese il proprio progetto intorno al prossimo mese di settembre. In seguito, gli uffici di quest’ultimo valuteranno la validità della documentazione presentata.

Per quanto riguarda l’Inter, invece, l’opzione più probabile è quella di Rozzano. Si tratta, però, di un’ipotesi ancora poco concreta. Di ciò, potrebbe approfittarne il Comune di Milano che, stando alle ultime indiscrezioni di Repubblica, vorrebbe convincere almeno una delle due squadre milanesi a non lasciare la zona. La speranza del sindaco Beppe Sala è di riuscire così a far fronte al grave danno finanziario che potrebbe conseguire al vincolo imposto dalla Sovrintendenza sull’abbattimento di San Siro.