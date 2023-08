Nuovo stadio Milan, parla l’assessore di San Donato: “Grandi novità a settembre”

Continua a far discutere il tema concernente il nuovo stadio di Milan e Inter. Mentre i nerazzurri appaiono orientati a Rozzano, lo sguardo del Diavolo volge a San Donato. L’assessore alle opere pubbliche Mistretta ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Prosegue la ricerca alla zona più adeguata per il nuovo stadio del Milan. La società rossonera ha da tempo dichiarato la volontà di lasciare San Siro per compiere il salto di qualità come club anche a livello internazionale, specialmente dopo l’arrivo di Cardinale.

Negli ultimi mesi sono salite le quotazioni di San Donato per la società rossonera, che appare intenzionata a lasciare Milano.

Nuovo San Siro, l’assessore di San Donato Mistretta: “Progetto più definito a settembre”

Nell’edizione odierna di Repubblica l’assessore alle opere pubbliche e alla mobilità del comune di San Donato Massimiliano Mistretta ha concesso alcune dichiarazioni sul progetto per l’impianto che ospiterà le partite interne del Milan.

