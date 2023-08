Origi via dalla Serie A, c’è una nuova pretendente!

Un’altra squadra è piombata sulle tracce di Divock Origi, in uscita dal Milan in questa sessione di mercato.

Il caso del centravanti belga Divock Origi rientra senza alcun dubbio tra i più delicati in casa Milan. Alla sua prima stagione in Italia, l’ex Liverpool non è stato all’altezza delle elevate aspettative riposte su di lui, chiudendo con sole 2 reti in 36 presenze complessive tra campionato e Champions League.

Dato il deludente rendimento, la dirigenza lo ha prontamente inserito nella lista dei partenti. Dal canto suo, però, il giocatore non è parso dello stesso avviso e, piuttosto, vorrebbe cercare il riscatto personale in questa stagione, sempre con la maglia rossonera. Intanto su di lui non mancano le squadre.

Caso Origi, problemi col Toro: spunta un’altra pista

Neppure l’arrivo di nuovi attaccanti e, di conseguenza, la forte concorrenza nel suo ruolo lo ha sfiduciato, al punto che avrebbe rifiutato ogni possibile corteggiamento finora, inclusa una ricca offerta giuntagli dal campionato arabo.

Per cercare di forzare la sua uscita, il tecnico Stefano Pioli lo ha messo fuori rosa, non convocandolo nelle prime due giornate di Serie A contro Torino e Bologna.

Negli scorsi giorni, poi, proprio il club granata avrebbe mostrato interesse per il suo acquisto, avviando le negoziazioni con Moncada e Furlani sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Al momento, però, i colloqui non hanno avuto esiti particolarmente positivi. Come riportato da Tuttosport, vi sarebbero delle divergenze in merito alla spartizione dell’importante stipendio da 4 milioni di euro netti percepito annualmente da Origi. Il Toro non intende pagare oltre due milioni. Oltre a quest’ultima opzione, però, nelle ultime ore sembrerebbe essersi accesa un’ulteriore pista per l’addio del 27 rossonero.

Per Origi si aprono le porte della Premier?

Secondo le indiscrezioni del portale belga HLN Sport, il Burnley avrebbe infatti manifestato al club rossonero la propria volontà di riportare Origi in Premier League. Dalle parti di Via Aldo Rossi, risolvere la questione appare come una priorità, ma il tempo a disposizione ora stringe.

Sulla carta, si tratta di una destinazione sicuramente più gradita al giocatore rispetto alla Saudi Pro League, data la possibilità di apparire ancora una volta in un top campionato europeo.

Peraltro, con quello inglese, come risaputo, ha già dimostrato di avere un ottimo feeling in passato: 22 reti per lui in 107 presenze con la maglia del Liverpool, con la quale ha disputato otto stagioni tra il 2015 e il 2022.