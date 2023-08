Pazza idea per l’ex Milan, può tornare in Serie A: le ultime

Il centrocampista ex Milan può tornare in Serie A, contatti già avviati. In rossonero non ha convinto pienamente, ma questa può essere l’occasione per il riscatto.

Quando l’estate scorsa il Milan lo acquistò dalla Germania, si parlava molto bene di lui. La sua avventura in rossonero però non è andata come previsto e il giovane centrocampista è ritornato alla base a fine stagione. Adesso però c’è la possibilità di rivederlo in Italia, contatti avviati con un club di Serie A.

A causa della sua stagione sottotono il calciatore non è stato riscattato dai rossoneri e non ha ancora trovato grandi acquirenti. Ma in questi giorni si è mosso qualcosa. Uno dei club più importanti del nostro campionato è alla ricerca di rinforzi per la prossima Champions League e deve sostituire un suo top player venduto all’estero. La situazione è interessante e potrebbe evolversi positivamente.

Sirene dalla Serie A per Vranckx, interessamento della Lazio

Aster Vranckx è finito nel mirino della Lazio. Il belga classe 2002 era stato acquistato dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. La sua avventura rossonera è stata tutt’altro che positiva: appena 318 minuti spalmati in 10 partite tra Serie A e Coppa Italia. Ovviamente non è stato riscattato ed è ritornato al Wolfsburg, proprietario del cartellino.

In questi giorni si sarebbe fatta avanti la Lazio di Claudio Lotito. Sarri ha chiesto un centrocampista centrale di riserva che andrebbe a sostituire in parte Milinkovic-Savic, volato in Arabia. Il giovane centrocampista fiammingo è molto duttile e abile nel fraseggio, profilo molto gradito dal tecnico biancoceleste. Inoltre conosce molto bene il campionato, potrebbe rivelarsi un ottimo acquisto.