Pericolo per il Milan: assalto dalla Liga per un titolare

L’ottimo mercato in entrata ha permesso a Pioli di avere una squadra lunga; tuttavia, al Milan mancherebbe un difensore centrale, ma occhio al possibile scippo.

La gara d’esordio del Milan contro il Bologna, nel nuovo Campionato di Serie A, sarà la partita che chiuderà la prima giornata: le due formazioni scenderanno in campo lunedì 21 agosto alle ore 20:45 al Dall’Ara.

Dopo l’ultima amichevole giocata a Milanello contro il Novara domenica mattina, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di riposo, per ricominciare gli allenamenti mercoledì. Durante le amichevoli pre-stagionali, si è potuto certificare che i nuovi acquisti di questa sessione di calciomercato si sono ben integrati nella rosa, ma c’è da lavorare ancora sulla fase difensiva.

Il Milan, infatti, è stata una delle squadre più attive sul fronte delle entrate: la mega cessione a inizio estete di Sandro Tonali per 80 milioni di euro al Newcastle ha permesso di finanziare le numerose entrate. Acquisti che ora dovranno dimostrare di essere all’altezza di indossare la maglia rossonera. Pioli, dal canto suo, dovrà mettere insieme i vari pazzi e dare al Milan una nuova identità di gioco, per provare a portare nella sponda rossonera di Milano la seconda stella.

Dalla Spagna sicuri: l’agente lo ha proposto al Real Madrid

Se sul fronte delle entrate il Milan ha operato più che positivamente, ora la società rossonera deve fare in modo di piazzare in uscita quei giocatori che non rientrano nel progetto di Pioli. Dopo l’inaspettata uscita di Tonali, hanno lasciato Milano Rebic e Junior Messias. De Ketelaere è vicinissimo all’Atalanta, e attenzione alle offerte per Krunic.

Prima della fine del calciomercato, però, a Pioli piacerebbe avere un ulteriore difensore e un attaccante in grado di sostituire Giroud. Per quanto riguarda il reparto difensivo, però, il Milan deve mettersi ai ripari per un suo giocatore: Malick Thiaw.

Secondo quanto riportato da El Debate, un quotidiano spagnolo, l’agente del difensore classe 2001, arrivato al Milan soltanto l’anno passato dallo Shalke 04, avrebbe proposto il proprio assistito al Real Madrid. In effetti, i Blancos potrebbero essere alla caccia di un nuovo difensore dopo il grave infortunio subito nella prima giornata de La Liga a Éder Militão.

Al momento non ci sono stati contatti tra le due società e, anzi, l’idea nasce proprio dall’agente del calciatore. Il Milan non rinuncerebbe cosi facilmente ad una pedina importante nel reparto difensivo, infatti si parlerebbe di almeno 30 milioni per la cessione.