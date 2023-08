Permanenza Maignan, la notizia fa esultare il Milan

Mike Maignan fa gola a tutte le big del calcio europeo. Tifosi e società tremano, si teme l’arrivo di un’offerta irrinunciabile. Un top club sembra però essersi tirato indietro: la situazione.

La crescita esponenziale di Mike Maignan è sotto gli occhi di tutti; sia sotto l’aspetto tecnico che caratteriale. È definitivamente entrato nell’élite dei portieri in questo momento storico. Non era facile trovare un portiere di questo livello dopo la dolorosa cessione di Donnarumma.

Ecco che allora, durante ogni sessione di mercato, il suo nome viene accostato ai più grandi club europei. Il Milan non può certo competere economicamente con loro, la cessione sembra ogni volta vicina. In questo caso il mondo Milan può tirare un sospiro di sollievo, una big si tira indietro e la permanenza dell’estremo difensore francese è più sicura.

Il Real Madrid abbandona la pista Maignan, preso Kepa dal Chelsea

In seguito all’infortunio di Courtois che lo terrà lontano dal campo per molto tempo, il Real Madrid era in cerca del sostituto. Un sostituto di altissimo livello, Maignan ovviamente tra le possibilità.

Invece, come confermato da Nicolò Schira, il Real ha trovato l’accordo con il Chelsea per l’acquisto di Kepa. Operazione in chiusura. Il Milan deve ora guardarsi dalla sola concorrenza del Bayern, in cerca del sostituto di Sommer. Maignan partirà però solo in caso di offerta irrinunciabile a tre cifre.