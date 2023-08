Bologna-Milan, parla Pioli: “Siamo emozionati”, poi sulle scelte di formazione

Non solo Thiaw, anche Stefano Pioli è intervenuto nel pre partita per presentare il match tra Bologna e Milan: ecco le sue parole.

Anche Stefano Pioli è intervenuto nel pre partita del match tra Bologna e Milan che a breve scenderanno in campo allo stadio Renato Dall’Ara in occasione della prima giornata del campionato di Serie A.

Bologna-Milan, parla Pioli: “Vogliamo essere competitivi dappertutto, parola al campo”

Prima del fischio d’inizio il tecnico ha suonato la carica ai nuovi arrivati e non, caricandoli in vista del match: “C’è sempre l’emozione della prima giornata, siamo curiosi di vedere cosa riusciremo a fare. I titolari sono i più pronti, gli altri arrivati dopo. Per loro però non servirà troppo tempo per mettersi a pari condizione“.

Il tecnico rossonero ha poi chiarito le sue intenzioni sull’11 tipo titolare: “L’idea è quella di avere 20-22 titolari, vogliamo essere competitivi in campionato e Champions. Facciamo queste tre partite per sosta poi valutiamo. Stiamo formando un buon gruppo, diamo la parola al campo“.